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Свозят технику и усиливают оборону: россияне в Севастополе готовятся отбивать атаки украинских ДРГ

"Украинская правда"Четверг, 28 марта 2024, 13:31
Свозят технику и усиливают оборону: россияне в Севастополе готовятся отбивать атаки украинских ДРГ
Фото: Крым.Реалии

Россияне во временно-оккупированном Севастополе готовятся к отражению атак украинских диверсионно-разведывательных групп.

Источник: "АТЕШ" в Telegram, Крым. Реалии

Дословно: "Агенты "АТЕШ" продолжают отслеживать передвижения российских оккупационных войск в Крыму. По нашей информации, российское командование проводит подготовку к отражению атаки украинских диверсионно-разведывательных групп".

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Детали: Отмечается, что для этого россияне, с помощью дополнительных БМП, усиливают береговую линию обороны. Также сообщается, что они увеличивают количество ПВО в Севастополе на фоне недавних массированных атак украинских БПЛА.

 
АТЕШ

Кроме этого, издание Крым.Реалии, со ссылкой на очевидцев, сообщило о перемещении российской военной техники в сторону материковой Украины.

"Большая колонна военного автомобильного транспорта двигалась по трассе "Таврида" в направлении от Керчи в сторону материковой Украины", - отмечает Крым.Реалии.

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Сообщается, что колонна насчитывала около 30 военных тентованных грузовиков. Кроме традиционных "V" и "Z", на кабинах российских военных грузовиков появился знак треугольника.

Предыстория:

  • 3 марта Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 38 украинских БпЛА.





Темы: РосcияКрымвойна
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