Росія обстріляла Харківщину: є поранений та загибла
Четвер, 28 березня 2024, 14:33
Російські військові атакували селище Моначинівка Харківської області, внаслідок чого померла 57-річна жінка, її чоловік травмований
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка. Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню".
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Деталі: За словами очільника Харківської ОВА, чоловік загиблої травмований. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.