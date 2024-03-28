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Россия обстреляла Харьковскую область: есть раненый и погибшая

Анастасия ПроцЧетверг, 28 марта 2024, 14:33
Россия обстреляла Харьковскую область: есть раненый и погибшая
Иллюстрационное фото: Getty Images

Российские военные обстреляли поселок Моначиновка Харьковской области, в результате чего умерла 57-летняя женщина, ее муж травмирован

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу".

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Детали: По словам главы Харьковской ОВА, муж погибшей травмирован. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.



Темы: Харьковская областьобстрелжертвы
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