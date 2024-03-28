Россия обстреляла Харьковскую область: есть раненый и погибшая
Четверг, 28 марта 2024, 14:33
Российские военные обстреляли поселок Моначиновка Харьковской области, в результате чего умерла 57-летняя женщина, ее муж травмирован
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу".
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Детали: По словам главы Харьковской ОВА, муж погибшей травмирован. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.