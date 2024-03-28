Пошук мін за допомогою дронів: українські розробники випробували сенсорні технології 

Українські розробники, які працюють над виявленням вибухонебезпечних предметів, випробували на тестовій ділянці сенсорні технології для пошуку мін.

Джерело: Міністерство економіки України

Дослівно: "На тестовій ділянці ДСНС Благодійна фундація "Поступ" в рамках проєкту MinesEye, який полягає у створенні мультисенсорної системи і на даному етапі для виявлення вибухонебезпечних предметів використовує підвішений до БПЛА магнітометр, випробовує покращене кріплення, яке стабілізує обладнання і дозволяє підвищити точність проведених замірів".

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Деталі: Зазначається, що дрон додатково обладнали ортофокамерою, яка робить 5-7 фото на секунду або ж 120 тисяч знімків з одного гектара, що дозволяє отримати вкрай детальну фотомапу, синхронізовану з іншими результатами вимірювань. Крім того, фахівці MinesEye розробили власне програмне забезпечення для опрацювання результатів обстежень.

Наразі розробники працюють над тим, щоб навчити штучний інтелект аналізувати фото, зроблені ортофотокамерою, і шукати на них протитанкові міни. Це дозволить виявляти пластикові міни, які може не знайти магнітометр.

Також повідомляється, що на цій тестовій ділянці працює команда розробників UADamage. Для обстеження території вони використовують магнітометр та ортофоткамеру і додатково сканують ділянки в інфрачервоному спектрі. Найближчим часом вони планують додатково використовувати георадар. Зібрані дані обʼєднують і складають кількарівневу мапу обстеженої площі.

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