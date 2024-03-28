Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пошук мін за допомогою дронів: українські розробники випробували сенсорні технології 

"Українська правда"Четвер, 28 березня 2024, 16:00
Пошук мін за допомогою дронів: українські розробники випробували сенсорні технології 
Фото: Мінекономіки

Українські розробники, які працюють над виявленням вибухонебезпечних предметів, випробували на тестовій ділянці сенсорні технології для пошуку мін.

Джерело: Міністерство економіки України

Дослівно: "На тестовій ділянці ДСНС Благодійна фундація "Поступ" в рамках проєкту MinesEye, який полягає у створенні мультисенсорної системи і на даному етапі для виявлення вибухонебезпечних предметів використовує підвішений до БПЛА магнітометр, випробовує покращене кріплення, яке стабілізує обладнання і дозволяє підвищити точність проведених замірів".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що дрон додатково обладнали ортофокамерою, яка робить 5-7 фото на секунду або ж 120 тисяч знімків з одного гектара, що дозволяє отримати вкрай детальну фотомапу, синхронізовану з іншими результатами вимірювань. Крім того, фахівці MinesEye розробили власне програмне забезпечення для опрацювання результатів обстежень.

Наразі розробники працюють над тим, щоб навчити штучний інтелект аналізувати фото, зроблені ортофотокамерою, і шукати на них протитанкові міни. Це дозволить виявляти пластикові міни, які може не знайти магнітометр.

Також повідомляється, що на цій тестовій ділянці працює команда розробників UADamage. Для обстеження території вони використовують магнітометр та ортофоткамеру і додатково сканують ділянки в інфрачервоному спектрі. Найближчим часом вони планують додатково використовувати георадар. Зібрані дані обʼєднують і складають кількарівневу мапу обстеженої площі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 березня на Київщині польський благодійний фонд "Fundacja POSTUP" провів під Києвом тестування нової технології ідентифікації мін і вибухових предметів за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Теми: технологіїрозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

технології
NASA тестує робота-змія, який шукатиме життя на супутнику Сатурна
Китай забороняє використання чипів Intel та AMD в урядових комп’ютерах
Вчені навчили ШІ виявляти COVID-19 на УЗД-знімках легень: як це працює
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: