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Поиск мин с помощью дронов: украинские разработчики испытали сенсорные технологии

"Украинская правда"Четверг, 28 марта 2024, 16:00
Поиск мин с помощью дронов: украинские разработчики испытали сенсорные технологии
Фото: Минэкономики

Украинские разработчики, которые работают над обнаружением взрывоопасных предметов, испытали на тестовом участке сенсорные технологии для поиска мин.

Источник: Министерство экономики Украины

Дословно: "На тестовом участке ГСЧС Благотворительный фонд "Поступ" в рамках проекта MinesEye, который заключается в создании мультисенсорной системы и на данном этапе для выявления взрывоопасных предметов использует подвешенный к БПЛА магнитометр, испытывает улучшенное крепление, которое стабилизирует оборудование и позволяет повысить точность проведенных замеров".

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Детали: Отмечается, что дрон дополнительно оборудовали ортофокамерой, которая делает 5-7 фото в секунду или 120 тысяч снимков с одного гектара, что позволяет получить крайне подробную фотокарту, синхронизированную с другими результатами измерений. Кроме того, специалисты MinesEye разработали собственное программное обеспечение для обработки результатов исследований.

Сейчас разработчики работают над тем, чтобы научить искусственный интеллект анализировать фото, сделанные ортофотокамерой, и искать на них противотанковые мины. Это позволит обнаруживать пластиковые мины, которые может не найти магнитометр.

Также сообщается, что на этом тестовом участке работает команда разработчиков UADamage. Для изучения территории они используют магнитометр и ортофоткамеру и дополнительно сканируют участки в инфракрасном спектре. В ближайшее время они планируют дополнительно использовать георадар. Собранные данные объединяют и составляют многоуровневую карту обследованной площади.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 марта в Киевской области польский благотворительный фонд "Fundacja POSTUP" провел под Киевом тестирование новой технологии идентификации мин и взрывчатых предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Темы: технологииразминирование
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