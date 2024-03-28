На Донеччині росіяни вдарили по житловому сектору: загинула жінка
Четвер, 28 березня 2024, 17:23
Російські війська обстріляли житловий сектор міста Миколаївка Краматорського району, внаслідок чого загинула жінка.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуації у Telegram
Дослівно: "Зранку ворог завдав авіаудару по житловому району міста Миколаївка Краматорського району. Відбулося часткове руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку".
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Деталі: Повідомляється, що понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій і вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.
Також зазначається, що зазнали пошкоджень 22 приватних та багатоквартирних будинки.
Передісторія:
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