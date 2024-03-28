В Донецкой области россияне ударили по жилому сектору: погибла женщина
Четверг, 28 марта 2024, 17:23
Российские войска обстреляли жилой сектор города Николаевка Краматорского района, в результате чего погибла женщина.
Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Дословно: "Утром враг нанес авиаудар по жилому району города Николаевка Краматорского района. Произошло частичное разрушение двухэтажного многоквартирного дома".
Реклама:
Детали: Сообщается, что более трех часов продолжались аварийно-спасательные работы, чрезвычайники разобрали 20 тонн разрушенных строительных конструкций и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.
Также отмечается, что получили повреждения 22 частных и многоквартирных дома.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 27 марта российские войска ударили по городу Украинск в Донецкой области, ранили двух человек.