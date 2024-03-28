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В Донецкой области россияне ударили по жилому сектору: погибла женщина

Александр ШумилинЧетверг, 28 марта 2024, 17:23
В Донецкой области россияне ударили по жилому сектору: погибла женщина
Фото: ГСЧС

Российские войска обстреляли жилой сектор города Николаевка Краматорского района, в результате чего погибла женщина.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Дословно: "Утром враг нанес авиаудар по жилому району города Николаевка Краматорского района. Произошло частичное разрушение двухэтажного многоквартирного дома".

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Детали: Сообщается, что более трех часов продолжались аварийно-спасательные работы, чрезвычайники разобрали 20 тонн разрушенных строительных конструкций и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

Также отмечается, что получили повреждения 22 частных и многоквартирных дома.

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Темы: Донецкая областьРосcияобстрел
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