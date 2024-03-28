В Донецкой области россияне ударили по жилому сектору: погибла женщина

Российские войска обстреляли жилой сектор города Николаевка Краматорского района, в результате чего погибла женщина.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Дословно: "Утром враг нанес авиаудар по жилому району города Николаевка Краматорского района. Произошло частичное разрушение двухэтажного многоквартирного дома".

Реклама:

Детали: Сообщается, что более трех часов продолжались аварийно-спасательные работы, чрезвычайники разобрали 20 тонн разрушенных строительных конструкций и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

Также отмечается, что получили повреждения 22 частных и многоквартирных дома.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ