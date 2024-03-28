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Подоляк: Офіс президента не контролює Telegram-канали, це "нонсенс"

Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 19:32
Подоляк: Офіс президента не контролює Telegram-канали, це нонсенс
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Офіс президента не контролює Telegram-канали, але вони і медіа мають бути "врегульовані" з погляду прозорості та репутації.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова: "Офіційно говорю, що Офіс президента не контролює, я особисто не контролюю Telegram-канали. Вважаю, що це взагалі нонсенс – контролювати Telegram-канали...

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Щоб ви мали суттєві впливи, абсолютно об'єктивні, незалежно від того, як я до вас ставлюсь, і як ви до мене ставитесь. Я не про себе особисто, а про державу в цілому, про інституції".

Деталі: Подоляк заявив, що діяльність Telegram та медіа має "бути врегульовано" з погляду прозорості та репутації.

Радник глави ОП також заявив, що йому хотілося б, щоб тільки репутаційні медіа впливали на ті чи інші процеси, але світ "не зовсім такий, як нам би хотілося".

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Теми: Офіс президентасоцмережімедіа
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