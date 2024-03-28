Подоляк: Офис президента не контролирует Telegram-каналы, это "нонсенс"

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Офис президента не контролирует Telegram-каналы, но они и медиа должны быть "урегулированы" с точки зрения прозрачности и репутации.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью LIGA.net

Прямая речь: "Официально говорю, что Офис президента не контролирует, я лично не контролирую Telegram-каналы. Считаю, что это вообще нонсенс - контролировать Telegram-каналы...

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Чтобы вы имели существенные влияния, абсолютно объективные, независимо от того, как я к вам отношусь, и как вы ко мне относитесь. Я не о себе лично, а о государстве в целом, об институтах".

Детали: Подоляк заявил, что деятельность Telegram и медиа должна "быть урегулирована" с точки зрения прозрачности и репутации.

Советник главы ОП также заявил, что ему хотелось бы, чтобы только репутационные медиа влияли на те или иные процессы, но мир "не совсем такой, как нам бы хотелось".