У Дніпрі, Кам'янському та на Черкащині пролунали вибухи

У ніч на п'ятницю під час повітряної тривоги на Черкащині, у Кам’янському на Дніпропетровщині та у Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Деталі: В одному з районів Кам’янського зникло світло, повідомляють місцеві жителі.

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Табурець повідомив, що над Черкаською областю протиповітряна оборона збила кілька російських безпілотників.

Доповнено: Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області.

Також Лисак додав, що внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.

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Пряма мова Лисака: "Основна ціль ворога - наші люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення".

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