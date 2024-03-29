У Дніпрі, Кам'янському та на Черкащині пролунали вибухи
У ніч на п'ятницю під час повітряної тривоги на Черкащині, у Кам’янському на Дніпропетровщині та у Дніпрі пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне", голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram
Деталі: В одному з районів Кам’янського зникло світло, повідомляють місцеві жителі.
Табурець повідомив, що над Черкаською областю протиповітряна оборона збила кілька російських безпілотників.
Доповнено: Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області.
Також Лисак додав, що внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.
Пряма мова Лисака: "Основна ціль ворога - наші люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення".
Передісторія:
- Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. В країні була оголошена масштабна повітряна тривога.