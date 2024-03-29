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У Дніпрі, Кам'янському та на Черкащині пролунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 29 березня 2024, 00:19
У Дніпрі, Кам'янському та на Черкащині пролунали вибухи
Мобільна вогнева група ППО, фото: Сергій Наєв у Telegram

У ніч на п'ятницю під час повітряної тривоги на Черкащині, у Кам’янському на Дніпропетровщині та у Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело:  "Суспільне", голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Деталі: В одному з районів Кам’янського зникло світло, повідомляють місцеві жителі.

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Табурець повідомив, що над Черкаською областю протиповітряна оборона збила кілька російських безпілотників.

Доповнено: Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. 

Також Лисак додав, що внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Лисака: "Основна ціль ворога - наші люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення".

Передісторія:

  • Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. В країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Теми: вибухШахедвійна
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