В Днепре, Каменском и Черкасской области прогремели взрывы
В ночь на пятницу во время воздушной тревоги в Черкасской области, в Каменском Днепропетровской области и в Днепре прогремели взрывы.
Источник: "Суспільне", председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Детали: В одном из районов Каменского исчез свет, сообщают местные жители.
Табурец сообщил, что над Черкасской областью противовоздушная оборона сбила несколько российских беспилотников.
Дополнено: Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области.
Также Лысак добавил, что в результате последней вражеской атаки ранен мужчина в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Прямая речь Лисака: "Основная цель врага – наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения".
Предыстория:
- Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.