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В Днепре, Каменском и Черкасской области прогремели взрывы

Алена ИвашкивПятница, 29 марта 2024, 00:19
В Днепре, Каменском и Черкасской области прогремели взрывы
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Сергей Наев в Telegram

В ночь на пятницу во время воздушной тревоги в Черкасской области, в Каменском Днепропетровской области и в Днепре прогремели взрывы.

Источник:  "Суспільне", председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Детали: В одном из районов Каменского исчез свет, сообщают местные жители.

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Табурец сообщил, что над Черкасской областью противовоздушная оборона сбила несколько российских беспилотников.

Дополнено: Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области.

Также Лысак добавил, что в результате последней вражеской атаки ранен мужчина в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Лисака: "Основная цель врага – наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения".

Предыстория:

  • Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.

Темы: взрывШахедвойна
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