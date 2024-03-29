В Днепре, Каменском и Черкасской области прогремели взрывы

В ночь на пятницу во время воздушной тревоги в Черкасской области, в Каменском Днепропетровской области и в Днепре прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне", председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Детали: В одном из районов Каменского исчез свет, сообщают местные жители.

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Табурец сообщил, что над Черкасской областью противовоздушная оборона сбила несколько российских беспилотников.

Дополнено: Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области.

Также Лысак добавил, что в результате последней вражеской атаки ранен мужчина в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Прямая речь Лисака: "Основная цель врага – наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения".

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