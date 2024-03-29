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На Львівщині працювала ППО, а у Хмельницькій області лунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 29 березня 2024, 02:56
На Львівщині працювала ППО, а у Хмельницькій області лунали вибухи
Мобільна вогнева група ППО, фото: Сергій Наєв у Telegram

У ніч на п'ятницю у Львівській області працювала протиповітряна  оборона, а на Хмельниччині пролунали вибухи.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький, "Суспільне"

Деталі: В області оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

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Ще деталі: Окрім цього, за інформацією ЗМІ, під час атаки ворожих безпілотників у Хмельницькій області було чути вибухи.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. В країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Теми: ППОЛьвівщинаХмельниччина
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