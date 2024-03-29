На Львівщині працювала ППО, а у Хмельницькій області лунали вибухи

У ніч на п'ятницю у Львівській області працювала протиповітряна оборона, а на Хмельниччині пролунали вибухи.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький, "Суспільне"

Деталі: В області оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

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Пряма мова Козицького: "Стрий і Стрийський район! Будьте особливо обережні!"

Ще деталі: Окрім цього, за інформацією ЗМІ, під час атаки ворожих безпілотників у Хмельницькій області було чути вибухи.

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