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На Львовщине работала ПВО, а в Хмельницкой области раздавались взрывы

Алена ИвашкивПятница, 29 марта 2024, 02:56
На Львовщине работала ПВО, а в Хмельницкой области раздавались взрывы
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Сергей Наев в Telegram

В ночь на пятницу во Львовской области работала противовоздушная оборона, а в Хмельнитчине раздались взрывы.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, "Суспільне"

Подробности: В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

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Прямая речь  Козицкого: "Стрый и Стрыйский район! Будьте особенно осторожны!"

Еще детали: Кроме этого, по информации СМИ, во время атаки вражеских беспилотников в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.

Темы: ПВОЛьвовщинаХмельнитчина
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