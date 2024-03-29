На Львовщине работала ПВО, а в Хмельницкой области раздавались взрывы

В ночь на пятницу во Львовской области работала противовоздушная оборона, а в Хмельнитчине раздались взрывы.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, "Суспільне"

Подробности: В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

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Прямая речь Козицкого: "Стрый и Стрыйский район! Будьте особенно осторожны!"

Еще детали: Кроме этого, по информации СМИ, во время атаки вражеских беспилотников в Хмельницкой области были слышны взрывы.

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