На Львовщине работала ПВО, а в Хмельницкой области раздавались взрывы
Пятница, 29 марта 2024, 02:56
В ночь на пятницу во Львовской области работала противовоздушная оборона, а в Хмельнитчине раздались взрывы.
Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, "Суспільне"
Подробности: В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
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Прямая речь Козицкого: "Стрый и Стрыйский район! Будьте особенно осторожны!"
Еще детали: Кроме этого, по информации СМИ, во время атаки вражеских беспилотников в Хмельницкой области были слышны взрывы.
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- Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.