На Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі пролунали вибухи
П'ятниця, 29 березня 2024, 05:31
У ніч на п'ятницю під час масштабної ракетної атаки у Дніпрі, на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне", "Укрінформ"
Деталі: У четвер ввечері російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу.
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Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет.
Згодом військові повідомили про зліт трьох літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. Вони є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".