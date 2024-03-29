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На Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі пролунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 29 березня 2024, 05:31
На Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі пролунали вибухи
Фото: Генштаб

У ніч на п'ятницю під час масштабної ракетної атаки у Дніпрі, на Хмельниччині та Івано-Франківщині  пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", "Укрінформ"

Деталі: У четвер ввечері російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. 

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Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет.

Згодом військові повідомили про зліт трьох літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. Вони є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Теми: вибухракетний удар
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