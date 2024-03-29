На Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі пролунали вибухи

У ніч на п'ятницю під час масштабної ракетної атаки у Дніпрі, на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", "Укрінформ"

Деталі: У четвер ввечері російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу.

Реклама:

Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет.

Згодом військові повідомили про зліт трьох літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. Вони є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".