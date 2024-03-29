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В Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Днепре прогремели взрывы

Алена ИвашкивПятница, 29 марта 2024, 05:31
В Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Днепре прогремели взрывы
Фото: Генштаб

В ночь на пятницу во время масштабной ракетной атаки в Днепре, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне", "Укринформ"

Детали: В четверг вечером российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. 

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Около 4.00 стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет.

Впоследствии военные сообщили о взлете трех самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. Они являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Темы: взрывракетный удар
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