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Вночі РФ атакувала енергооб’єкти: пошкоджено теплові та гідроелектростанції

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 07:20
Вночі РФ атакувала енергооб’єкти: пошкоджено теплові та гідроелектростанції
Фото: Getty Images

Вночі 29 березня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об’єктах.

Джерело: "Укренерго" у Telegram, Міненерго у Telegram

Дослівно: "Зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах".

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Деталі: Повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

В Міненерго уточнили, що ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

"Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - наголосили у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 29 березня стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

Теми: енергетикаракетний ударбезпілотникивійна
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