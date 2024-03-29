Вночі РФ атакувала енергооб’єкти: пошкоджено теплові та гідроелектростанції

Вночі 29 березня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об’єктах.

Джерело: "Укренерго" у Telegram, Міненерго у Telegram

Дослівно: "Зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах".

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Деталі: Повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

В Міненерго уточнили, що ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

"Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - наголосили у відомстві.

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Що було раніше: Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 29 березня стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.