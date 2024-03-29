Ночью РФ атаковала энергообъекты: повреждены тепловые и гидроэлектростанции

Ночью 29 марта российские захватчики во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам.

Источник: "Укрэнерго" в Telegram, Минэнерго в Telegram

Дословно: "Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах".

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Детали: Сообщается, что сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине график почасовых отключений.

В Минэнерго уточнили, что враг бил по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

"Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", - отметили в ведомстве.

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Что предшествовало: Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 29 марта стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.