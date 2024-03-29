Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью РФ атаковала энергообъекты: повреждены тепловые и гидроэлектростанции

Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 07:20
Ночью РФ атаковала энергообъекты: повреждены тепловые и гидроэлектростанции
Фото: Getty Images

Ночью 29 марта российские захватчики во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам.

Источник: "Укрэнерго" в Telegram, Минэнерго в Telegram

Дословно: "Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах".

Реклама:

Детали: Сообщается, что сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине график почасовых отключений.

В Минэнерго уточнили, что враг бил по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

"Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", - отметили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 29 марта стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

Темы: энергетикаракетный ударбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

энергетика
Ночная атака по энергообъектам: повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК, ранен работник
Более 10 тысяч человек на ВОТ Донетчины неделями остаются без света – сопротивление
В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: