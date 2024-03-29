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Посол США відреагувала на масовану комбіновану атаку РФ по Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 07:28
Посол США відреагувала на масовану комбіновану атаку РФ по Україні
Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову атаку Росії на Україну у ніч на 29 березня з ракетами і ударними дронами.

Джерело: Брінк у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України…Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно".

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Деталі: Брінк наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів. "Наша допомога потрібна зараз", - наголосила вона.

Що було раніше:

  • Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.
  • Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба на тлі безперервних ракетних атак Росії закликав західні країни надати Україні "ці кляті Patriot".

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Теми: війнаракетний ударбезпілотникиСША
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