Посол США відреагувала на масовану комбіновану атаку РФ по Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову атаку Росії на Україну у ніч на 29 березня з ракетами і ударними дронами.

Джерело: Брінк у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України…Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно".

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Деталі: Брінк наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів. "Наша допомога потрібна зараз", - наголосила вона.

Що було раніше:

Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба на тлі безперервних ракетних атак Росії закликав західні країни надати Україні "ці кляті Patriot".