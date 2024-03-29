Посол США отреагировала на массированную комбинированную атаку РФ по Украине
Пятница, 29 марта 2024, 07:28
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую атаку России на Украину в ночь на 29 марта с ракетами и ударными дронами.
Источник: Бринк в соцсети X, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины ... Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно".
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Детали: Бринк подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов. "Наша помощь нужна сейчас", - подчеркнула она.
Что предшествовало:
- Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба на фоне непрерывных ракетных атак России призвал Запад предоставить Украине "эти чертовы Patriot".
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