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Каллас у двадцяту річницю вступу країни у НАТО закликала підтримати членство України

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 10:31
Каллас у двадцяту річницю вступу країни у НАТО закликала підтримати членство України
Кая Каллас, фото: Getty Images

Глава естонського уряду Кая Каллас 29 березня, у 20 річницю вступу Естонії у НАТО, закликала підтримати приєднання України до Альянсу, зазначивши, що це міцний та єдиний союз, але світ навколо змінився.

Джерело: Каллас сказала у своєму зверненні, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ці зміни спричинені тим, що наш східний сусід Росія третій рік поспіль веде кровопролитну війну в Україні".

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Деталі: Вона наголосила, що перемога України та поразка Росії у цій війні мають екзистенційне значення для безпеки Естонії.

"Єдиний спосіб забезпечити тривалий мир у Європі – підтримувати Україну до її перемоги та підтримувати шлях України до НАТО, а також до ЄС", – сказала Каллас.

Вона підкреслила, що НАТО має робити ще більше, ніж раніше, щоб захистити себе. 

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"У цьому зміненому світі нам потрібно бути рішучими, зосереджуватися на рішеннях, приймати важкі рішення, коли це необхідно, і залишатися єдиними. Це сама суть НАТО", – зауважила Каллас.

Цього літа лідери держав-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на 75-й ювілейний саміт Альянсу. 

"Ми очікуємо від цієї зустрічі сміливих і рішучих рішень, які зміцнять відчуття безпеки наших людей і безпеки євроатлантичного регіону в довгостроковій перспективі", – зазначила Каллас.

Передісторія:

  • Командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем стверджує, що його країні необхідно подвоїти витрати на оборону протягом наступних двох років, щоб накопичити достатньо боєприпасів і завдати рішучої поразки російським силам, які можуть вторгнутись у країну.
  • В лютому естонська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Теми: ЕстоніяНАТОУкраїна
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