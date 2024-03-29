Каллас в двадцатую годовщину вступления страны в НАТО призвала поддержать членство Украины

Глава эстонского правительства Кая Каллас 29 марта, в 20 годовщину вступления Эстонии в НАТО, призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу, отметив, что это крепкий и единый союз, но мир вокруг изменился.

Источник: Каллас сказала в своем обращении, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Эти изменения вызваны тем, что наш восточный сосед Россия третий год подряд ведет кровопролитную войну в Украине".

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Детали: Она отметила, что победа Украины и поражение России в этой войне имеют экзистенциальное значение для безопасности Эстонии.

"Единственный способ обеспечить длительный мир в Европе – поддерживать Украину до ее победы и поддерживать путь Украины в НАТО, а также в ЕС", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что НАТО должна делать еще больше, чем раньше, чтобы защитить себя.

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"В этом измененном мире нам нужно быть решительными, сосредотачиваться на решениях, принимать трудные решения, когда это необходимо, и оставаться едиными. Это самая суть НАТО", – отметила Каллас.

Этим летом лидеры государств-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на 75-й юбилейный саммит Североатлантического союза.

"Мы ожидаем от этой встречи смелых и решительных решений, которые укрепят чувство безопасности наших людей и безопасности евроатлантического региона в долгосрочной перспективе", – отметила Каллас.

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