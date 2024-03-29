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Каллас в двадцатую годовщину вступления страны в НАТО призвала поддержать членство Украины

"Европейская правда", Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 10:31
Каллас в двадцатую годовщину вступления страны в НАТО призвала поддержать членство Украины
Кая Каллас, фото: Getty Images

Глава эстонского правительства Кая Каллас 29 марта, в 20 годовщину вступления Эстонии в НАТО, призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу, отметив, что это крепкий и единый союз, но мир вокруг изменился.

Источник: Каллас сказала в своем обращении, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Эти изменения вызваны тем, что наш восточный сосед Россия третий год подряд ведет кровопролитную войну в Украине".

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Детали: Она отметила, что победа Украины и поражение России в этой войне имеют экзистенциальное значение для безопасности Эстонии.

"Единственный способ обеспечить длительный мир в Европе – поддерживать Украину до ее победы и поддерживать путь Украины в НАТО, а также в ЕС", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что НАТО должна делать еще больше, чем раньше, чтобы защитить себя.

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"В этом измененном мире нам нужно быть решительными, сосредотачиваться на решениях, принимать трудные решения, когда это необходимо, и оставаться едиными. Это самая суть НАТО", – отметила Каллас.

Этим летом лидеры государств-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на 75-й юбилейный саммит Североатлантического союза.

"Мы ожидаем от этой встречи смелых и решительных решений, которые укрепят чувство безопасности наших людей и безопасности евроатлантического региона в долгосрочной перспективе", – отметила Каллас.

Предистория:

  • Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем утверждает, что его стране необходимо удвоить расходы на оборону в течение следующих двух лет, чтобы накопить достаточно боеприпасов и нанести решительное поражение российским силам, которые могут вторгнуться в страну.
  • В феврале эстонская служба внешней разведки заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия .

Темы: ЭстонияНАТОУкраина
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