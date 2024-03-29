Сирський про "мобілізацію 500 тисяч": Після аудиту ця цифра суттєво зменшена

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що внаслідок аудиту військових частин Генштаб переглянув питання "мобілізації 500 тисяч українців" в бік суттєвого зменшення, точну цифру потреб армії генерал-полковник при цьому не назвав.

Джерело: Сирський в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців.

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Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало".

Деталі: За словами Сирського, наразі Генштаб переглядає чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це, мовляв, дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

"Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи", – зазначає при цьому головком.

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Війна, яку Україна вимушена вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож, за словами Сирського, значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого.

Окремо генерал наголосив, що "громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід".

Переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий 2024 року, за словами Сирського, становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності.

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