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Сырский о "мобилизации 500 тысяч": После аудита эта цифра существенно уменьшена

Валентина РоманенкоПятница, 29 марта 2024, 10:32
Сырский о мобилизации 500 тысяч: После аудита эта цифра существенно уменьшена
Сырский. фото Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что в результате аудита воинских частей Генштаб пересмотрел вопрос "мобилизации 500 тысяч украинцев" в сторону существенного уменьшения, точную цифру потребностей армии генерал-полковник при этом не назвал.

Источник: Сырский в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.

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Надо учитывать, что люди - не роботы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им надо восстановиться и отдохнуть, и это - объективная необходимость. И таких частей немало".

Детали: По словам Сырского, сейчас Генштаб пересматривает численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это, мол, позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

"Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения. Это не менее важная часть работы", - отмечает при этом главком.

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Война, которую Украина вынуждена вести против российских захватчиков, - это война на истощение, война логистики. Поэтому, по словам Сырского, значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и о многом другом.

Отдельно генерал подчеркнул, что "граждане, которые приходят в войска по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт".

Подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль 2024 года, по словам Сырского, составляло 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности.

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Темы: СырскиймобилизацияГенштабвойна
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