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"Над нами летить, падло": Повітряні сили показали нічне збиття "Шахедів" на півдні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 14:45
Над нами летить, падло: Повітряні сили показали нічне збиття Шахедів на півдні
ілюстративне фото 126 бригади

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони по ворожих дронах-камікадзе на півдні країни 29 березня.

Джерело: генерал-лейтенант Олещук у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних Сил (на відео) знищили п’ять ворожих "шахедів".

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Нагадаємо: В ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Всього – 99 засобів повітряного нападу.

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ППО знищила 84 повітряні цілі ворога: 58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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