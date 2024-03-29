"Над нами летит, падла": Воздушные силы показали ночное сбивание "Шахедов" на юге

Командующий Воздушных сил Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе на юге страны 29 марта.

Источник: генерал-лейтенант Олещук в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью воины Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушных сил (на видео) уничтожили пять вражеских "Шахедов".

Реклама:

Держим небо!".

Напомним: В ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего - 99 средств воздушного нападения.

ВИДЕО ДНЯ

ПВО уничтожила 84 воздушные цели врага: 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59, 4 крылатые ракеты "Искандер-К".