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Росія перекинула у Крим танковий батальйон і готується до оборони – партизани

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 березня 2024, 15:02
Росія перекинула у Крим танковий батальйон і готується до оборони – партизани
Фото: АТАШ

Росія готується до оборони в окупованому Криму і перекинула до Євпаторії близько 31 танк.

Джерело: партизанський рух "АТЕШ" в Telegram

Дослідно: "Останнім часом простежується цікава тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму. Так, за нашою інформацією, в Євпаторію, не так давно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону".

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Фото:АТЕШ
 
Фото:АТЕШ

Деталі: Повідомляється, що танковий батальйон перекинуто на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.

Передісторія: 28 березня стало відомо, що росіяни у тимчасово-окупованому Севастополі готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп.

Теми: Крим
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