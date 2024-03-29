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Россия перебросила в Крым танковый батальон и готовится к обороне – партизаны

Александр ШумилинПятница, 29 марта 2024, 15:02
Россия перебросила в Крым танковый батальон и готовится к обороне – партизаны

Россия готовится к обороне в оккупированном Крыму и перебросила в Евпаторию около 31 танка.

Источник: партизанское движение "АТЕШ" в Telegram

Дословно: "В последнее время прослеживается интересная тенденция по накоплению бронированной техники в Крыму. Так, по нашей информации, в Евпаторию, не так давно, прибыло около 31-го танка, что говорит нам о переброске целого танкового батальона".

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Фото: АТЕШ

 
Фото: АТЕШ

Детали: Сообщается, что танковый батальон переброшен на территорию Крыма в рамках усиления крымской группировки.

Предыстория: 28 марта стало известно, что россияне во временно-оккупированном Севастополе готовятся к отражению атак украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Темы: Крым
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