Зеленський після Ставки: Через атаки РФ на ГЕС під загрозою не лише Україна, а й Молдова

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача у п’ятницю 29 березня розглядалися поточні нагальні питання, зокрема захист українських енергооб’єктів від російських ударів та поповнення запасів ППО.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. Виклики дуже серйозні.

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Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні".

Деталі: За словами Зеленського, ще одне питання, яке розглядалося на засіданні, – контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

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На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Глава держави каже, що доручив посилити роботу з партнерами, та розраховує на їхню швидку реакцію.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оброни після зміни секретаря РНБО.

Він анонсував роботу РНБО по-новому: назвав п’ять пріоритетів.