Зеленський анонсував роботу РНБО по-новому: назвав п’ять пріоритетів

Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оброни після зміни секретаря РНБО.

Джерело: президент Володимир Зеленський, представляючи нового секретаря, відео Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Ми розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України".

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Деталі: За його словами, по-перше йдеться про більшу прогнозованість. "Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - пояснив президент.

Друге – це продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. "І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", - зазначив Зеленський.

По-третє – це доктринальна робота. "Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", - зазначив очільник держави.

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Четвертим пріоритетом роботи РНБО Зеленський назвав кібербезпеку та інформацію. "РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", - сказав президент під час засідання.

П’ятим завданням Радбезу є робота щодо Ставки головнокомандувача, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень. "Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - вказав Зеленський.

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