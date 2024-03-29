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Зеленський анонсував роботу РНБО по-новому: назвав п’ять пріоритетів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 12:33
Зеленський анонсував роботу РНБО по-новому: назвав п’ять пріоритетів
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оброни після зміни секретаря РНБО.

Джерело: президент Володимир Зеленський, представляючи нового секретаря, відео Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Ми розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України".

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Деталі: За його словами, по-перше йдеться про більшу прогнозованість. "Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - пояснив президент.

Друге – це продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. "І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", - зазначив Зеленський.

По-третє – це доктринальна робота. "Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", - зазначив очільник держави.

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Четвертим пріоритетом роботи РНБО Зеленський назвав кібербезпеку та інформацію. "РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", - сказав президент під час засідання.

П’ятим завданням Радбезу є робота щодо Ставки головнокомандувача, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень. "Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - вказав Зеленський.

Що було раніше

  • 26 березня 2024 року Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
  • Данілов підбив символічний підсумок більш ніж 4-річної роботи та подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру.

Теми: РНБОЗеленський
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