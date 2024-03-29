Зеленский после Ставки: Из-за атак РФ на ГЭС под угрозой не только Украина, но и Молдова

На заседании Ставки верховного главнокомандующего в пятницу 29 марта рассматривались текущие неотложные вопросы, в частности защита украинских энергообъектов от российских ударов и пополнение запасов ПВО.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Вызовы очень серьезные.

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Российские террористы снова били по украинской энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах.

Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине".

Детали: По словам Зеленского, еще один вопрос, который рассматривался на заседании, - контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.

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На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Глава государства говорит, что поручил усилить работу с партнерами, и рассчитывает на их быструю реакцию.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 29 марта провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны после смены секретаря СНБО.

Он анонсировал работу СНБО по-новому: назвал пять приоритетов.