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Військові показали фото наслідків падіння уламків російських ракет в Одесі

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 березня 2024, 18:10
Військові показали фото наслідків падіння уламків російських ракет в Одесі
Фото: Сили оборони півдня України

Українські військові оприлюднили фотографії наслідків падіння уламків російських ракет, якими Росія завдала удару по Одесі 29 березня.

Джерело: Сили оборони півдня України

Деталі: "Навіть збите вороже залізяччя здатне нашкодити досить суттєво", - прокоментували військові.

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Що цьому передувало:

  • Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами Х-59, які вдалося збити. Проте в результаті падіння уламків постраждали три людини.  

Теми: ОдесаРосіяракетний удар
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