Військові показали фото наслідків падіння уламків російських ракет в Одесі
П'ятниця, 29 березня 2024, 18:10
Українські військові оприлюднили фотографії наслідків падіння уламків російських ракет, якими Росія завдала удару по Одесі 29 березня.
Джерело: Сили оборони півдня України
Деталі: "Навіть збите вороже залізяччя здатне нашкодити досить суттєво", - прокоментували військові.
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Що цьому передувало:
- Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами Х-59, які вдалося збити. Проте в результаті падіння уламків постраждали три людини.