Военные показали фото последствий падения обломков российских ракет в Одессе
Пятница, 29 марта 2024, 18:10
Украинские военные обнародовали фотографии последствий падения обломков российских ракет, которыми Россия нанесла удар по Одессе 29 марта.
Источник: Силы обороны юга Украины
Детали: "Даже сбитое вражеское железо способно навредить достаточно существенно", - прокомментировали военные.
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Что этому предшествовало:
- Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, которые удалось сбить. Однако в результате падения обломков пострадали три человека.