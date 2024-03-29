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Военные показали фото последствий падения обломков российских ракет в Одессе

Александр ШумилинПятница, 29 марта 2024, 18:10
Военные показали фото последствий падения обломков российских ракет в Одессе
Фото: Силы обороны юга Украины

Украинские военные обнародовали фотографии последствий падения обломков российских ракет, которыми Россия нанесла удар по Одессе 29 марта.

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: "Даже сбитое вражеское железо способно навредить достаточно существенно", - прокомментировали военные.

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Что этому предшествовало:

  • Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, которые удалось сбить. Однако в результате падения обломков пострадали три человека

Темы: ОдессаРосcияракетный удар
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