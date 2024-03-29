З пошкодженим корпусом і без двигуна: у лісі на Сумщині знайшли російську ракету Х-59

У лісі Сумської області неподалік одного з сіл знайшли авіаційну російську ракету Х-59, яка не вибухнула.

Джерело: ГУНП в Сумській області

Дослівно: "Ворожа ракета була виявлена у лісі неподалік одного із сіл Сумської області. Під час падіння вона не вибухнула, але отримала пошкодження корпусу і загубила двигун".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що поліцейський офіцер, патрулюючи на автомобілі територією громади, помітив на узліссі продовгуватий предмет сірого кольору. Під’їхавши ближче, він зрозумів, що виявив російську ракету, після чого повідомив про неї на лінію 102.

Як зазначили у поліції, знайдена ракета близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм. Її знешкодили вибухотехніки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 березня у Києві знайшли уламки російської ракети "Циркон".