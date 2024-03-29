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С поврежденным корпусом и без двигателя: в лесу на Сумщине нашли российскую ракету Х-59

"Украинская правда"Пятница, 29 марта 2024, 18:22
С поврежденным корпусом и без двигателя: в лесу на Сумщине нашли российскую ракету Х-59
фото полиции

В лесу Сумской области недалеко от одного из сел нашли авиационную российскую ракету Х-59, которая не взорвалась.

Источник: ГУНП в Сумской области

Дословно: "Вражеская ракета была обнаружена в лесу неподалеку от одного из сел Сумской области. При падении она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель".

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Детали: Сообщается, что полицейский офицер, патрулируя на автомобиле территорию общины, заметил на опушке леса продолговатый предмет серого цвета. Подъехав ближе, он понял, что обнаружил российскую ракету, после чего сообщил о ней на линию 102.

Как отметили в полиции, найденная ракета около семи метров длиной, весит 930 килограмм и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограмм. Ее обезвредили взрывотехники.

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Напомним: 25 марта в Киеве нашли обломки российской ракеты "Циркон".

Темы: ГСЧССумская область
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