Після ранкової атаки у Києві знайшли уламки російської ракети "Циркон"
25 березня Росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 "Циркон".
Джерело: Defense Express з посиланням на джерела, джерела УП у правоохоронних органах
Деталі: У виданні вказують, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого. Тоді, скоріш за все, пошкоджена ракета впала на дорогу у Деснянському районі.
Дослівно: "При цьому, якщо після удару 7 лютого від "Циркона" залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети. То наразі стали доступні значно інформативніші уламки "Циркона".
Деталі: Джерела УП також підтвердили, що йдеться про атаку "Цирконом", про що свідчить маркування характерне лише для такого типу зброї.
Крім того, окремі уламки мають маркування, які кажуть про виробництво у 2022 році. І також окремі частини, які знаходять у різних районах столиці збігаються із частинами, які залишились після попередньої атаки "Цирконом".
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Передісторія:
- Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі.
- 12 лютого Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив, що Росія 7 лютого застосувала на території України ракету 3М22 "Циркон", яка, як стверджують окупанти, є гіперзвуковою.
- Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявляв, що "Циркон" не відповідає заявленим росіянами тактико-технічним характеристикам.