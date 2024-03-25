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Після ранкової атаки у Києві знайшли уламки російської ракети "Циркон"

Олександр Шумілін, Євген БудерацькийПонеділок, 25 березня 2024, 16:50
Після ранкової атаки у Києві знайшли уламки російської ракети Циркон
Фото: КНІДСЕ

25 березня Росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 "Циркон".

Джерело: Defense Express з посиланням на джерела, джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: У виданні вказують, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого. Тоді, скоріш за все, пошкоджена ракета впала на дорогу у Деснянському районі.

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Дослівно: "При цьому, якщо після удару 7 лютого від "Циркона" залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети. То наразі стали доступні значно інформативніші уламки "Циркона".

 
Фото: Defense Express 

Деталі: Джерела УП також підтвердили, що йдеться про атаку "Цирконом", про що свідчить маркування характерне лише для такого типу зброї.

Крім того, окремі уламки мають маркування, які кажуть про виробництво у 2022 році. І також окремі частини, які знаходять у різних районах столиці збігаються із частинами, які залишились після попередньої атаки "Цирконом".

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Фото УП
 
Фото УП

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Передісторія:

  • Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі.
  • 12 лютого Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив, що Росія 7 лютого застосувала на території України ракету 3М22 "Циркон", яка, як стверджують окупанти, є гіперзвуковою.
  • Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявляв, що "Циркон" не відповідає заявленим росіянами тактико-технічним характеристикам.

Теми: КиївРосіяобстріл
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