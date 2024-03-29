Кількість постраждалих від атаки на Одесу зросла до 5
П'ятниця, 29 березня 2024, 20:26
Кількість постраждалих через російський удар по Одесі 29 березня зросла до 5.
Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов
Дослівно: "Сили оборони збили обидві ракети, але зафіксовано падіння уламків. Постраждало 5 людей, зокрема 15-річний підліток, що перебував на момент збиття на вулиці, його госпіталізовано у дитячу клінічну лікарню".
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Деталі: Також через ударом пошкоджений один із міських соціальних закладів, в ньому вибило кілька вікон. Підопічні та персонал перебували в укритті.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами, які вдалося збити.