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Число пострадавших от атаки на Одессу возросло до 5

Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 20:26
Число пострадавших от атаки на Одессу возросло до 5
Скриншот с видео Труханова

Число пострадавших из-за российского удара по Одессе 29 марта возросло до 5.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Дословно: "Силы обороны сбили обе ракеты, но зафиксировано падение обломков. Пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток, находившийся на момент сбития на улице, госпитализирован в детскую клиническую больницу".

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Детали: Также из-за удара повреждено одно из городских социальных учреждений, в нем выбило несколько окон. Подопечные и персонал находились в укрытии.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами, которые удалось сбить.

Темы: Одессаракетный удардети
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