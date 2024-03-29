На Херсонщині друга людина за день підірвалась на ворожій міні
П'ятниця, 29 березня 2024, 20:48
На Херсонщині на міні, залишеній окупантами, підірвався чоловік. Його госпіталізували.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно: "У Малій Олександрівці, що на Бериславщині, внаслідок детонації боєприпасу постраждав 45-річний чоловік.
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Його доправили до лікарні. Медики надають потерпілому необхідну допомогу".
Деталі: В ОВА нагадують про небезпеку мін на деокупованих територіях та просять утримуватись від поїздок до лісу та уникати ґрунтових доріг та узбіч.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
На Херсонщині вдень 29 березня чоловік на тракторі наїхав на міну, яку залишила російська армія, та підірвався.