На Херсонщині друга людина за день підірвалась на ворожій міні

На Херсонщині на міні, залишеній окупантами, підірвався чоловік. Його госпіталізували.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "У Малій Олександрівці, що на Бериславщині, внаслідок детонації боєприпасу постраждав 45-річний чоловік.

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Його доправили до лікарні. Медики надають потерпілому необхідну допомогу".

Деталі: В ОВА нагадують про небезпеку мін на деокупованих територіях та просять утримуватись від поїздок до лісу та уникати ґрунтових доріг та узбіч.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

На Херсонщині вдень 29 березня чоловік на тракторі наїхав на міну, яку залишила російська армія, та підірвався.