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В Херсонской области второй человек за день подорвался на вражеской мине

Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 20:48
В Херсонской области второй человек за день подорвался на вражеской мине
Иллюстративное фото - Getty Images

В Херсонской области на мине, оставленной оккупантами, взорвался мужчина. Его госпитализировали.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "В Малой Александровке на Бериславщине в результате детонации боеприпаса пострадал 45-летний мужчина.

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Его доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь".

Детали: В ОВА напоминают об опасности мин на деоккупированных территориях и просят воздерживаться от поездок в лес и избегать грунтовых дорог и обочин.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В Херсонской области днем 29 марта мужчина на тракторе наехал на мину, которую покинула российская армия, и взорвался.

Темы: Херсонская областьвзрыввойна
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