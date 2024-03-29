В Херсонской области второй человек за день подорвался на вражеской мине
Пятница, 29 марта 2024, 20:48
В Херсонской области на мине, оставленной оккупантами, взорвался мужчина. Его госпитализировали.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "В Малой Александровке на Бериславщине в результате детонации боеприпаса пострадал 45-летний мужчина.
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Его доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь".
Детали: В ОВА напоминают об опасности мин на деоккупированных территориях и просят воздерживаться от поездок в лес и избегать грунтовых дорог и обочин.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
В Херсонской области днем 29 марта мужчина на тракторе наехал на мину, которую покинула российская армия, и взорвался.