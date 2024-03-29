Зеленський: Нам потрібні ATACMS для ударів не по Росії, а по аеродромах в Криму

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійні ракети ATACMS допоможуть Україні завдавати ударів по аеродромах в тимчасово окупованому Криму, звідки Росія запускає високоточні ракети.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу

Деталі: Президент заявив, що Україні терміново потрібні ракети ATACMS, які можуть вражати аеродроми в тимчасово окупованому Криму, звідки Росія запускає ракети по Україні.

Реклама:

Пряма мова: "Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ними все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі".

"Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з летовищ Криму".

Деталі: Зеленський нагадав, що в лютому в Мюнхені він виніс карту цілей, по яких може вражати ATACMS. Також повідомив журналісту, що наразі ракети ATACMS не в Україні.