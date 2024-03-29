Зеленский: Нам нужны ATACMS для ударов не по России, а по аэродромам в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойные ракеты ATACMS помогут Украине наносить удары по аэродромам во временно оккупированном Крыму, откуда Россия запускает высокоточные ракеты.
Источник: Зеленский в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу
Президент заявил, что Украине срочно нужны ракеты ATACMS, которые могут поражать аэродромы во временно оккупированном Крыму, откуда Россия запускает ракеты по Украине.
Прямая речь: "Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ими все: газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания".
"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы их вытеснили из наших территориальных вод. Сейчас мы их вытесним из аэропортов Крыма".
Детали: Зеленский напомнил, что в феврале в Мюнхене он вынес карту целей, по которым может поражать ATACMS. Также сообщил журналисту, что ракеты ATACMS пока не в Украине.