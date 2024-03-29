Зеленский: Нам нужны ATACMS для ударов не по России, а по аэродромам в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойные ракеты ATACMS помогут Украине наносить удары по аэродромам во временно оккупированном Крыму, откуда Россия запускает высокоточные ракеты.

Источник: Зеленский в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу

Президент заявил, что Украине срочно нужны ракеты ATACMS, которые могут поражать аэродромы во временно оккупированном Крыму, откуда Россия запускает ракеты по Украине.

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Прямая речь: "Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ими все: газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания".

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы их вытеснили из наших территориальных вод. Сейчас мы их вытесним из аэропортов Крыма".

Детали: Зеленский напомнил, что в феврале в Мюнхене он вынес карту целей, по которым может поражать ATACMS. Также сообщил журналисту, что ракеты ATACMS пока не в Украине.