ISW: Росія готова ризикувати втратами авіації заради тактичного просування на Авдіївському напрямку

На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), армія Росії в гонитві за тактичними перевагами на Авдіївському напрямку ладна ризикувати подальшими втратами своїх літаків.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські війська, схоже, готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними перевагами на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк".

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Деталі: Військово-повітряні сили України повідомили 2 березня, що українські сили знищили один літак Су-34, який вранці 1 березня бомбив українські позиції на сході України.

Командувач ВПС України Микола Олещук пізніше заявив, що українські сили намагалися збити ще два російських літаки Су-34 і один Су-35, та збили один з літаків Су-34.

Українські військові повідомили, що Сили оборони збили 15 російських літаків із 17 лютого.

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Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські сили не розгортали літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем протягом останніх шести днів після знищення літака А-50 23 лютого, і припустив, що відсутність літаків А-50 змушує російські літаки Су-34 і Су-35 підлітати ближче до своїх цілей для завдання ударів.

У звіті зазначають: попередні втрати російських літаків спонукали війська РФ тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але збільшення кількості втрат російської авіації в Україні за останні тижні ще не змусило окупантів суттєво зменшити активність тактичної авіації.

За оцінками ISW, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом приблизно двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".

Ключові висновки ISW за 2 березня: