ISW: Росія готова ризикувати втратами авіації заради тактичного просування на Авдіївському напрямку
На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), армія Росії в гонитві за тактичними перевагами на Авдіївському напрямку ладна ризикувати подальшими втратами своїх літаків.
Джерело: ISW
Дослівно: "Російські війська, схоже, готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними перевагами на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк".
Деталі: Військово-повітряні сили України повідомили 2 березня, що українські сили знищили один літак Су-34, який вранці 1 березня бомбив українські позиції на сході України.
Командувач ВПС України Микола Олещук пізніше заявив, що українські сили намагалися збити ще два російських літаки Су-34 і один Су-35, та збили один з літаків Су-34.
Українські військові повідомили, що Сили оборони збили 15 російських літаків із 17 лютого.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські сили не розгортали літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем протягом останніх шести днів після знищення літака А-50 23 лютого, і припустив, що відсутність літаків А-50 змушує російські літаки Су-34 і Су-35 підлітати ближче до своїх цілей для завдання ударів.
У звіті зазначають: попередні втрати російських літаків спонукали війська РФ тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але збільшення кількості втрат російської авіації в Україні за останні тижні ще не змусило окупантів суттєво зменшити активність тактичної авіації.
За оцінками ISW, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків.
За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом приблизно двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".
Ключові висновки ISW за 2 березня:
- Російські війська, схоже, готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними перевагами на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Передачі північнокорейської зброї до Росії морським шляхом, очевидно, призупинилися з середини лютого 2024 року.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відкинув нещодавню пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана розмістити у себе переговорний майданчик для Росії та України.
- Крім того, Лавров використав Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів щодо Молдови, які, ймовірно, створять умови для потенційних гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Молдови та запобігання її вступу до Європейського Союзу.
- Російські високопосадовці визнали зменшення участі Вірменії в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку, що стало помітним зрушенням у російській офіційній риториці, яка раніше намагалася ігнорувати зусилля Вірменії, спрямовані на дистанціювання від ОДКБ.
- Кремль, схоже, значною мірою дозволив прояви антивоєнних настроїв у Москві під час похорону лідера російської опозиції Алєксєя Навального 1 березня.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Авдіївки та Кринок 2 березня.
- Заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов під час робочої поїздки до Південного військового округу Росії 2 березня оглянув російське суднобудівне підприємство та місце будівництва нового військового госпіталю в Республіці Дагестан.