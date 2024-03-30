Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗСУ підтвердили, що росіяни "власними силами" збили свій винищувач над Чорним морем

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 00:43
У ЗСУ підтвердили, що росіяни власними силами збили свій винищувач над Чорним морем
Су-27, фото: Вікіпедія

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російські військові  28 березня власними силами збили свій літак Су-27 над Чорним морем біля Севастополя.

Джерело: Плетенчук в ефірі марафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, бойова готовність. Спрацював людський фактор - хтось з операторів дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак".

Реклама:

Деталі: За словами Плетенчука, пілота окупантам вдалося врятувати. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяКримавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Зеленський розповів, як у США відреагували на атаки України по російських НПЗ
Міфи про "Циркон", нові російські авіабомби та літній наступ росіян — головне про війну за тиждень
Лідер німецької опозиції заговорив про небезпеку поразки України у війні
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: