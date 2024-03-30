У ЗСУ підтвердили, що росіяни "власними силами" збили свій винищувач над Чорним морем
Субота, 30 березня 2024, 00:43
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російські військові 28 березня власними силами збили свій літак Су-27 над Чорним морем біля Севастополя.
Джерело: Плетенчук в ефірі марафону "Єдині новини"
Пряма мова: "Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, бойова готовність. Спрацював людський фактор - хтось з операторів дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак".
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Деталі: За словами Плетенчука, пілота окупантам вдалося врятувати.
Передісторія:
- 28 березня поблизу Севастополя в окупованому Криму впав російський бойовий літак.
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