У ЗСУ підтвердили, що росіяни "власними силами" збили свій винищувач над Чорним морем

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російські військові 28 березня власними силами збили свій літак Су-27 над Чорним морем біля Севастополя.

Джерело: Плетенчук в ефірі марафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, бойова готовність. Спрацював людський фактор - хтось з операторів дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак".

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Деталі: За словами Плетенчука, пілота окупантам вдалося врятувати.

Передісторія:

28 березня поблизу Севастополя в окупованому Криму впав російський бойовий літак.