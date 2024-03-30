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В ВСУ подтвердили, что россияне "собственными силами" сбили свой истребитель над Черным морем

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 00:43
В ВСУ подтвердили, что россияне собственными силами сбили свой истребитель над Черным морем
Су-27, фото: Википедия

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что российские военные 28 марта собственными силами сбили свой самолет Су-27 над Черным морем возле Севастополя.

Источник: Плетенчук в эфире марафона "Единые новости"

Прямая речь: "Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, боевая готовность. Сработал человеческий фактор - кто-то из операторов очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет".

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Детали: По словам Плетенчука, пилота оккупантам удалось спасти. 

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Темы: РосcияКрымавиа
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