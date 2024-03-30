В ВСУ подтвердили, что россияне "собственными силами" сбили свой истребитель над Черным морем
Суббота, 30 марта 2024, 00:43
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что российские военные 28 марта собственными силами сбили свой самолет Су-27 над Черным морем возле Севастополя.
Источник: Плетенчук в эфире марафона "Единые новости"
Прямая речь: "Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, боевая готовность. Сработал человеческий фактор - кто-то из операторов очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет".
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Детали: По словам Плетенчука, пилота оккупантам удалось спасти.
Предыстория:
- 28 марта вблизи Севастополя в оккупированном Крыму упал российский боевой самолет.
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