В ВСУ подтвердили, что россияне "собственными силами" сбили свой истребитель над Черным морем

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что российские военные 28 марта собственными силами сбили свой самолет Су-27 над Черным морем возле Севастополя.

Источник: Плетенчук в эфире марафона "Единые новости"

Прямая речь: "Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, боевая готовность. Сработал человеческий фактор - кто-то из операторов очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет".

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Детали: По словам Плетенчука, пилота оккупантам удалось спасти.

Предыстория:

28 марта вблизи Севастополя в оккупированном Крыму упал российский боевой самолет.