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Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 10:25
Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Президент, окрім Шефіра, також звільнив декількох радників, серед яких Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко.

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Звільнені ще й позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

Нагадаємо: Шефір є давнім другом Зеленського та його бізнес-партнером.

Вони разом зі старшим братом Борисом та Зеленським створювали студію "Квартал 95".

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За даними УП, до повномасштабної війни Шефір відповідав за комунікацію з великим бізнесом від ОП.

Журналісти неодноразово фіксували візити першого помічника до олігархів, а також вплив на роботу НАЕК "Енергоатом" та Одеського припортового заводу. 

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

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