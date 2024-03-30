Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників
Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників.
Джерело: укази Зеленського
Деталі: Президент, окрім Шефіра, також звільнив декількох радників, серед яких Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко.
Звільнені ще й позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.
Нагадаємо: Шефір є давнім другом Зеленського та його бізнес-партнером.
Вони разом зі старшим братом Борисом та Зеленським створювали студію "Квартал 95".
За даними УП, до повномасштабної війни Шефір відповідав за комунікацію з великим бізнесом від ОП.
Журналісти неодноразово фіксували візити першого помічника до олігархів, а також вплив на роботу НАЕК "Енергоатом" та Одеського припортового заводу.
Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра