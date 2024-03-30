Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

Президент Владимир Зеленский 30 марта уволил своего первого помощника Сергея Шефира и нескольких советников.

Источник: указы Зеленского

Детали: Президент, кроме Шефира, также уволил нескольких советников, среди которых Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.

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Уволены еще и внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

Напомним: Шефир является давним другом Зеленского и его бизнес-партнером.

Они вместе со старшим братом Борисом и Зеленским создавали студию "Квартал 95".

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По данным УП, до полномасштабной войны Шефир отвечал за коммуникацию с крупным бизнесом от ОП.

Журналисты неоднократно фиксировали визиты первого помощника к олигархам, а также влияние на работу НАЭК "Энергоатом" и Одесского припортового завода.

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