Дніпропетровщина: у лікарні помер чоловік, поранений під час масштабної атаки напередодні
Субота, 30 березня 2024, 11:15
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час атаки РФ на Кам'янське на Дніпропетровщині 29 березня.
Джерело: очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак у Telegram
Деталі: Уточнюється, що йому було 36 років.
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Медики до останнього боролися за його життя, але поранення виявилися надто важкими.
Лисак додав, що досі госпіталізований 47-річний чоловік, він у стані середньої тяжкості.
Решта травмованих тієї ночі – вдома.
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Нагадаємо: Під час масованої атаки російських військ в ніч на 29 березня над Дніпропетровською областю сили ППО збили 12 безпілотників та 12 ракет.