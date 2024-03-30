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Дніпропетровщина: у лікарні помер чоловік, поранений під час масштабної атаки напередодні

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 11:15
Дніпропетровщина: у лікарні помер чоловік, поранений під час масштабної атаки напередодні
обстріляна дніпропетровщина, фото ілюстративне, ова

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час атаки РФ на Кам'янське на Дніпропетровщині 29 березня.

Джерело: очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Уточнюється, що йому було 36 років.

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Медики до останнього боролися за його життя, але поранення виявилися надто важкими.

Лисак додав, що досі госпіталізований 47-річний чоловік, він у стані середньої тяжкості.

Решта травмованих тієї ночі – вдома.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Під час масованої атаки російських військ в ніч на 29 березня над Дніпропетровською областю сили ППО збили 12 безпілотників та 12 ракет.

Теми: Дніпропетровська область
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