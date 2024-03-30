Днепропетровщина: в больнице умер мужчина, раненный во время масштабной атаки накануне

В больнице умер мужчина, который получил ранения во время атаки РФ на Каменское в Днепропетровской области 29 марта.

Источник: глава Днепропетровщины Сергей Лысак в Telegram

Детали: Уточняется, что ему было 36 лет.

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Медики до последнего боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Лысак добавил, что до сих пор госпитализирован 47-летний мужчина, он в состоянии средней тяжести.

Остальные травмированные той ночью - дома.

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Напомним: Во время массированной атаки российских войск в ночь на 29 марта над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 12 беспилотников и 12 ракет.