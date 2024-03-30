Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

Ангеліна СтрашкуличСубота, 30 березня 2024, 17:55
В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

У Кабінеті міністрів незабаром очікуються кадрові перестановки, але команда президента ще не визначилася, які саме. 

Джерело: стаття УП "Велике перезавантаження" імені Єрмака. Чому Зеленський проводить кадрові ротації в ОП"

Деталі: За інформацією джерел "Української правди", в уряді незабаром очікуються кадрові перестановки. Наразі президентська команда остаточно не визначилися, які саме, але робота над цим питанням триває. 

Реклама:

Ротації в Кабміні планується реалізувати в межах "перезавантаження влади", яке розпочалося в лютому зі зміни керівництва української армії, а продовжилося в березні перестановками в Раді національної безпеки і оборони, Службі зовнішньої розвідки та Офісі президента. 

За даними УП, наприкінці минулого тижня, 21-22 березня, президент повідомив про кадрові зміни усім звільненим чиновникам. Зеленський зустрівся з багатьма вже колишніми членами команди та розпитував, які посади вони хотіли би отримати. 

У команді президента ще не вирішили, чим надалі займатиметься ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. УП звернулася до Смирнова за коментарем щодо звільнення та подальшого майбутнього, однак він не відповів на запитання про плани.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас інший звільнений заступник ОП Олексій Дніпров вже незабаром може стати ректором одного з українських вишів. Співрозмовники "Української правди" стверджують, що звільнитися з ОП – особисте бажання Дніпрова.

Звільнення першого помічника президента Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, позаштатних уповноважених Наталії Пушкарьової та Альони Вербицької, за даними УП, так само повʼязане з "перезавантаженням влади".

За інформацією джерел "Української правди", найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики. Він може стати заступником міністра закордонних справ.

В Офісі президента планують замінити Сибігу чинним заступником глави МЗС – Миколою Точицьким. 

Передісторія

  • Президент Володимир Зеленський 29 березня звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників голови Офісу президента. На їхні місця були призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська.
  • 30 березня глава держави звільнив першого помічника Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова й Олег Устенка, а також позаштатних уповноважених із питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову та з питань забезпечення прав захисників Альону Вербицьку. 

Теми: Кабінет міністрівЗеленськийОфіс президентазвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Кабінет міністрів
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників
Кабмін схвалив план реформ: за їх виконання Україна отримає 50 млрд від ЄС
Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
Останні новини
09:37
На Донеччині троє людей поранені через обстріл РФ 
09:34
Глави МЗС Німеччини, Польщі і Франції: Європа має посилити свою оборону у три кроки
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
Усі новини...
Реклама: