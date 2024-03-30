В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

У Кабінеті міністрів незабаром очікуються кадрові перестановки, але команда президента ще не визначилася, які саме.

Джерело: стаття УП "Велике перезавантаження" імені Єрмака. Чому Зеленський проводить кадрові ротації в ОП"

Деталі: За інформацією джерел "Української правди", в уряді незабаром очікуються кадрові перестановки. Наразі президентська команда остаточно не визначилися, які саме, але робота над цим питанням триває.

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Ротації в Кабміні планується реалізувати в межах "перезавантаження влади", яке розпочалося в лютому зі зміни керівництва української армії, а продовжилося в березні перестановками в Раді національної безпеки і оборони, Службі зовнішньої розвідки та Офісі президента.

За даними УП, наприкінці минулого тижня, 21-22 березня, президент повідомив про кадрові зміни усім звільненим чиновникам. Зеленський зустрівся з багатьма вже колишніми членами команди та розпитував, які посади вони хотіли би отримати.

У команді президента ще не вирішили, чим надалі займатиметься ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. УП звернулася до Смирнова за коментарем щодо звільнення та подальшого майбутнього, однак він не відповів на запитання про плани.

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Водночас інший звільнений заступник ОП Олексій Дніпров вже незабаром може стати ректором одного з українських вишів. Співрозмовники "Української правди" стверджують, що звільнитися з ОП – особисте бажання Дніпрова.

Звільнення першого помічника президента Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, позаштатних уповноважених Наталії Пушкарьової та Альони Вербицької, за даними УП, так само повʼязане з "перезавантаженням влади".

За інформацією джерел "Української правди", найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики. Він може стати заступником міністра закордонних справ.

В Офісі президента планують замінити Сибігу чинним заступником глави МЗС – Миколою Точицьким.

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