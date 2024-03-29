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Президент звільнив двох заступників Єрмака і призначив заступниць – укази

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 19:36
Президент звільнив двох заступників Єрмака і призначив заступниць – укази
Офіс президента. ілюстративне фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова та призначив на їхнє місце Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Джерело: укази від 29 березня на сайті президента

Дослівно: "Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади заступника керівника Офісу президента України".

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Призначити Мудру Ірину Романівну заступником керівника Офісу президента України".

Деталі: Ще два документи стосуються Дніпрова та Ковальської відповідно.

Про те, що кадрові зміни відбудуться найближчим часом "Українська правда" повідомила раніше з посиланням на джерела.

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Довідково: Дніпров був призначений заступником керівника Офісу президента 9 липня 2021 року. Смирнов працював на цій посаді з 10 вересня 2019 року. Згідно з інформацію на сайті президента, у Єрмака, 10 заступників.

Як писала "Українська правда", Смирнов на Банковій відповідав за суди. Дніпров займався питаннями культури та спорту. 

Раніше УП писала, брат Андрія Смирнова Ігор Смирнов в 2022 році придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. 

Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЗеленський
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